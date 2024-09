Singapur 18. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli po náraste v prechádzajúcich dvoch dňoch. Investori vo veľkej miere očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) tento týždeň zníži úrokové sadzby, čo podporí dopyt po rope. K rastu cien prispeli aj obavy z ďalšej eskalácie násilia na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.16 h SELČ 73,32 USD (65,82 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 38 centov (0,52 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 70,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 41 centov (0,58 %).



V utorok (17. 9.) oba kontrakty posilnili o približne 1 USD, keďže trh naďalej pociťoval výpadky v produkcii ropy v oblasti Mexického zálivu po hurikáne Francine. Ceny podporili aj obavy z narušenia dodávok z regiónu Blízkeho východu po tom, ako Izrael údajne zaútočil na ciele militantnej skupiny Hizballáh v Libanone.



(1 EUR = 1,1139 USD)