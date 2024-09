Singapur 25. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli, keďže investori prehodnotili schopnosť čínskych stimulov dostatočne podporiť ekonomiku a naštartovať rast dopytu po palivách u najväčšieho svetového dovozcu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny komodity v utorok (24. 9.) vzrástli o približne 1,7 % po tom, čo Čína oznámila svoj najagresívnejší plán ekonomických stimulov od pandémie ochorenia COVID-19 so znížením úrokových sadzieb a vládnymi dotáciami.



Analytici ale upozornili, že na zvýšenie dôvery v druhú najväčšiu svetovú ekonomiku je potrebná väčšia fiškálna pomoc. To zastavilo rast cien ropy a nasmerovalo ich nadol. No zároveň pokles zásoby komodity a palív v USA minulý týždeň poskytol určitú podporu ropnému trhu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v stredu o 7.27 h SELČ predával po 71,31 USD (64,05 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,35 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 18 centov alebo 0,24 % na 74,99 USD za barel.



(1 EUR = 1,1133 USD)