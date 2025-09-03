< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli
Obchodníci vyčkávajú i na víkendové stretnutie aliancie OPEC+.
Autor TASR
Singapur 3. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli, ale zostali blízko mesačných maxím v dôsledku nových sankcií USA voči sieti lodných spoločností a plavidiel. Obchodníci vyčkávajú i na víkendové stretnutie aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 6.27 h SELČ predával po 65,44 USD (56,19 eura). To bolo o 15 centov alebo 0,23 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 16 centov alebo 0,23 % na 68,98 USD za barel.
Oba kontrakty v predchádzajúcom dni vzrástli o viac ako 1 % po tom, čo USA uvalili nové sankcie na sieť lodných spoločností a plavidiel za pašovanie iránskej ropy maskovanej ako iracká. Nové sankcie signalizujú možnosť nižšej ponuky v budúcnosti.
Trh čaká tiež na výsledky stretnutia členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov 7. septembra. Podľa analytikov skupina pravdepodobne zatiaľ neurobí ďalšie zmeny v produkcii.
Predbežné údaje z USA naznačujú, že zásoby ropy v krajine minulý týždeň klesli spolu so zásobami destilátov a benzínu. Slabšie ekonomické údaje však udržali ceny ropy na uzde. Americká výroba klesla šiesty mesiac po sebe, keďže clá prezidenta Donalda Trumpa zasiahli podnikateľskú dôveru a hospodársku aktivitu, čo nepriaznivo ovplyvnilo výhľad dopytu po rope.
(1 EUR = 1,1646 USD)
