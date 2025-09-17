< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli
Obchodníci teraz čakajú na výsledok zasadnutia americkej centrálnej banky Fed a údaje o vývoji zásob ropy v USA.
Autor TASR
Singapur 17. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli po tom, ako v predchádzajúcom dni vzrástli o viac ako 1 % pre obavy z potenciálneho narušenia dodávok z Ruska. Obchodníci teraz čakajú na výsledok zasadnutia americkej centrálnej banky Fed a údaje o vývoji zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 6.30 h SELČ predával po 64,41 USD (54,55 eura) za barel. To bolo o 11 centov alebo 0,17 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 13 centov alebo 0,19 % na 68,34 USD za barel.
(1 EUR = 1,1807 USD)
