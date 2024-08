Ceny ropy v stredu ráno mierne posilnili

Peking 28. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno po stratách z predchádzajúceho dňa mierne posilnili. K rastu prispeli najmä pokračujúce obavy z narušenie dodávok z oblasti Blízkeho východu, čo prevážilo nad signálmi o spomaľovaní globálneho dopytu po komodite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.01 h SELČ 79,58 USD (71,30 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o tri centy (0,04 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o dva centy alebo 0,03 %.



V utorok (27. 8.) ceny klesli o viac ako 2 %, čím prerušili rastovú sériu z predchádzajúcich troch dní, počas ktorých si pripísali vyše 7 %.



Libanonské hnutie Hizballáh v nedeľu (25. 8.) zaútočilo na ciele v Izraeli s nasadením stoviek rakiet a bezpilotných lietadiel, na čo Izrael zareagoval rozsiahlymi leteckými protiútokmi. Najnovšia eskalácia konfliktu tak vyvolala obavy, že boje v Pásme Gazy môžu prerásť do širšieho regionálneho konfliktu s účasťou Iránu a Spojených štátov.



Navyše nedošlo ani k uzatvoreniu dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Káhire. Ani jedna zo strán nesúhlasila podľa egyptských zdrojov s kompromisnými návrhmi vyjednávačov. To rovnako vyvolalo obavy, že najnovší pokus o prímerie podporovaný Washingtonom na ukončenie 10 mesiacov trvajúcej vojny v Gaze nebude úspešný.



(1 EUR = 1,1162 USD)