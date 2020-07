Singapur 15. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli. Dôvodom bol pokles ropných rezerv v USA. Investori teraz čakajú na rozhodnutie skupiny producentských krajín OPEC+ týkajúce sa obmedzení ťažby.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v stredu o 7.46 h SELČ predával po 40,47 USD (35,58 eura). To bolo o 18 centov alebo 0,45 % viac ako v utorok (14. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v utorok pripísal 19 centov alebo približne 0,5 % a uzavrel na 40,29 USD za barel. Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 7.45 h SELČ predával s plusom 18 centov alebo 0,42 % po 43,08 USD za barel.



Správa American Petroleum Institute (API), zverejnená v utorok večer, ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni klesli o 8,32 milióna barelov. Americké ministerstvo energetiky zverejní oficiálne čísla v stredu popoludní. Ak by potvrdili údaje API, bol by to najprudší pád rezerv od decembra.



V stredu bude rokovať technický výbor aliancie OPEC+ o tom, či skupina predĺži aktuálne obmedzenia ťažby aj na august. Aktuálne platí dohoda o znížení ťažby o rekordných 9,7 milióna barelov denne, na ktorom sa skupina dohodla, aby stabilizovala ceny počas koronakrízy. Očakáva sa, že technický výbor by mohol odporučiť zníženie obmedzenia ťažby na 7,7 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,1375 USD)