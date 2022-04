Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli

Singapur 27. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli len mierne po prudkom posilnení sa v utorok (26. 4.). Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, čím sa zvýšilo napätie a ceny na európskom trhu s plynom. Rast cien čierneho zlata však brzdí situácia v Číne, ktorá opäť prijíma tvrdé protipandemické opatrenia.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa v stredu o 8.12 h SELČ predával po 102,17 USD (95,72 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,46 % viac ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v utorok pripísal 3,16 USD alebo okolo 3,2 % a uzavrel na 101,70 USD za barel.



Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 8.16 h SELČ predával so ziskom 74 centov alebo 0,70 % po 105,73 USD za barel.



Rusko od stredy zastavuje dodávky plynu Poľsku a Bulharsku. Aj keď existujú ekonomické prepojenia ropného trhu a trhu s plynom, nemalo toto rozhodnutie výraznejší vplyv na ceny čierneho zlata. Plyn je možné v niektorých oblastiach nahradiť ropou.



Hlavnou príčinou, prečo má rozhodnutie Moskvy aktuálne len obmedzený vplyv na ropný trh, je situácia v Číne, ktorá aktuálne zápasí s ďalšou vlnou pandémie a prijíma tvrdé protiepidemické reštrikcie. To má negatívny vplyv na ekonomiku a dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0674 USD)