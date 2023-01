Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli

Singapur 25. januára (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa mierne vzrástli po utorkovom (24. 1.) poklese. Podporujú ich vyhliadky na oživenie dopytu v Číne a očakávania, že aliancia OPEC+ nezvýši ťažbu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s kontraktom dodávky v marci sa v stredu ráno o 8.16 h SEČ predával po 80,24 USD (73,90 eura). To bolo o 11 centov alebo o 0,14 % viac ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V utorok sa marcový kontrakt pre obavy týkajúce sa dopytu oslabil o 1,49 USD alebo 1,8 % a uzavrel na 80,13 USD za barel.



Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zdražel o 27 centov alebo o 0,31 % a o 8.16 h SEČ sa predával po 86,40 USD za barel.



"Zvyšujú sa očakávania, že dopyt po palivách v Číne sa v druhej polovici roka zotaví, a zrejme budú podporovať náladu na trhu," uviedol šéf analýz spoločnosti Nissan Securities Hiroyuki Kikukawa.



Podľa analytikov firmy Bank of America Securities by opätovné otvorenie čínskej ekonomiky mohlo v nasledujúcich 18 mesiacoch uvoľniť veľkú vlnu odloženého dopytu.



Na strane ponuky by mali objemy zostať v strednodobom horizonte stabilné, keďže trh očakáva, že aliancia producentov OPEC+ nebude meniť svoje ťažobné kvóty.



(1 EUR = 1,0858 USD)