Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli

Singapur 6. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli len mierne, po tom ako v predchádzajúcom dni dosiahli desaťmesačné maximum. Podporilo ich rozhodnutie Saudskej Arábie a Ruska, že predĺžia svoje dobrovoľné zníženie produkcie o tri mesiace, do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Saudská Arábia v júni znížila ťažbu ropy o 1 milión barelov denne a odvtedy svoje rozhodnutie každý mesiac predlžovala. Aj Rusko oznámilo, že redukciu vývozu komodity o 300.000 barelov denne predlžuje do konca roka 2023.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 7.33 h SELČ predával po 86,8O USD (80,89 eura). To bolo o 11 centov alebo 0,13 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla tiež o 11 centov alebo 0,12 % na 90,15 USD za barel.



(1 EUR = 1,0731 USD)