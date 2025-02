Singapur 26. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli a odrazili sa od dvojmesačných miním zaznamenaných v predchádzajúci deň. K oživeniu prispela správa o poklese zásob ropy v USA, rast bol ale limitovaný pre nepriaznivé správy z americkej a nemeckej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 7.22 h SEČ predával po 69,13 USD (65,86 eura). To bolo o 20 centov alebo 0,29 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 21 centov alebo 0,29 % na 73,23 USD za barel.



Zásoby ropy v USA podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) v týždni končiacom sa 21. februára klesli o 640.000 barelov. Oficiálne údaje o vývoji zásob zverejní v stredu federálny Úrad pre energetické informácie (EIA). Ak potvrdí údaje API, bude to znamenať prvý pokles zásob od polovice januára.



V utorok (25. 2.) ceny ropy stratili viac ako 2 %. WTI ukončila obchodovanie pri najnižšej cene od 10. decembra a Brent od 23. decembra 2024. Ceny zamierili nadol po tom, ako údaje z USA ukázali, že spotrebiteľská dôvera sa vo februári znížila najviac za 3,5 roka, pričom 12-mesačné inflačné očakávania vzrástli pre obavy, že clá zvýšia ceny pre domácnosti. Obchodná politika prezidenta USA Donalda Trumpa tak vyvolala obavy americkej centrálnej banky Fed, že dovozné clá by mohli oživiť infláciu. Negatívne správy prišli aj z Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, ktorá v poslednom štvrťroku 2024 klesla o 0,2 %.



(1 EUR = 1,0497 USD)