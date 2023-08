Ceny ropy v stredu ráno posilnili

Singapur 2. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli o 1 % a priblížili sa k aprílovým maximám, keď nečakane prudký pokles zásob ropy a palív v USA prevážil nad obavami z poklesu dopytu v iných častiach sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 6.47 h SELČ 85,77 USD (78,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 86 centov (1,01 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 82,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 85 centov (1,04 %).



Zásoby ropy v USA podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) klesli v týždni do 28. júla o 15,4 milióna barelov. Analytici predpovedali výrazne miernejší pokles o 1,37 milióna barelov. Ak úbytok potvrdia aj oficiálne vládne údaje, ktoré majú byť zverejnené neskôr v stredu, bude to znamenať najstrmší týždňový pokles zásob ropy v USA od roku 1982.



Zásoby benzínu sa podľa údajov API znížili o 1,3 milióna barelov a zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, o 510.000 barelov. V oboch kategóriách bol pokles výraznejší, než s akým počítali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters.



K rastu cien prispievajú aj najväčší producenti ropy vrátane Saudskej Arábie a Ruska, ktorí sa rozhodli obmedziť ťažbu a export. Tento týždeň sa pozornosť investorov zameriava najmä na schôdzku monitorovacieho výboru ropného zoskupenia OPEC+, ktorá by mohla priniesť viac informácií o ďalšom smerovaní trhu. Schôdzka sa uskutoční v piatok (4. 8.).



(1 EUR = 1,097 USD)