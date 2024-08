Ceny ropy v stredu ráno posilnili

Singapur 14. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli v dôsledku očakávaného poklesu zásob komodity v USA. Trhy naďalej vyhodnocujú možnosť rozšírenia konfliktu na Blízkom východe, čo by mohlo obmedziť globálne dodávky ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 7.15 h SELČ predával po 78,85 USD (72,13 eura). To bolo o 50 centov alebo 0,64 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 45 centov alebo 0,56 % na 81,14 USD za barel.



Podľa zdrojov na trhu, ktoré sa v utorok (13. 8.) odvolali na údaje Amerického ropného inštitútu (API), zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 9. augusta klesli o 5,21 milióna barelov. Zásoby benzínu sa údajne znížili o 3,69 milióna barelov, zatiaľ čo zásoby destilátov vzrástli o 612.000 barelov. Klesajúce zásoby by mohli naznačovať vyšší dopyt v USA, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom ropy.



(1 EUR = 1,0931 USD)