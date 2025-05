Ceny ropy v stredu ráno posilnili

Singapur 21. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno poskočili o viac ako 1,5 %. Trh reagoval na správy, že Izrael údajne plánuje útok na iránske jadrové zariadenia, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť dodávok ropy v oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v stredu o 7.23 h SELČ predával po 63,11 USD (56,14 eura). To bolo o 1,08 USD alebo 1,74 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,08 USD alebo 1,65 % na 66,46 USD za barel.



Televízna stanica CNN v utorok (20. 5.) informovala, že Izrael pripravuje útok na iránske jadrové zariadenia, pričom sa odvolala na viacerých amerických predstaviteľov oboznámených so záležitosťou. Podľa CNN nebolo jasné, či izraelské vedenie prijalo konečné rozhodnutie. Irán je tretím najväčším producentom spomedzi členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a izraelský útok by mohol narušiť vývoz z krajiny. Existujú tiež obavy, že Irán by mohol ako odvetný krok zablokovať prepravu v Hormuzskom prielive v Perzskom zálive, cez ktorý Saudská Arábia, Kuvajt, Irak a Spojené arabské emiráty vyvážajú ropu.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chemeneí rovnako v utorok uviedol, že rokovania Iránu a Spojených štátov o jadrovom programe Teheránu pravdepodobne neprinesú žiadne výsledky. Washington predtým zopakoval, že prípadná dohoda musí zahŕňať súhlas o zdržaní sa obohacovania uránu zo strany Teheránu. Irán naopak trvá na tom, že o otázke obohacovania uránu nebude vyjednávať.



(1 EUR = 1,1241 USD)