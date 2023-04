Singapur 26. apríla (TASR) – Ceny ropy v stredu ráno rástli po tom, ako si predchádzajúci deň odpísali viac ako 2 %. Správa o poklese zásob ropy a palív v USA vyslala signál o silnom dopyte v najväčšej ekonomike sveta.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 8.15 h SELČ predával po 77,65 USD (70,45 eura). To bolo o 58 centov alebo 0,75 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 48 centov alebo 0,59 % na 81,25 USD za barel.



Zásoby ropy podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) v týždni do 21. apríla klesli približne o 6,1 milióna barelov. Analytici očakávali výrazne miernejší pokles na úrovni 1,5 milióna barelov. Zásoby benzínu sa v uplynulom týždni znížili o 1,9 milióna barelov.



Dopyt po rope môžu na druhej strane stlačiť nadol obavy z hroziacej recesie v USA a možnosť ďalšieho sprísňovania menovej politiky popredných centrálnych bánk. Očakáva sa, že sadzby na svojich zasadnutiach v prvom májovom týždni zvýšia Federálny rezervný systém (Fed) v USA, britská Bank of England aj Európska centrálna banka (ECB).



(1 EUR = 1,1022 USD)