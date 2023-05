Singapur 24. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno rástli v reakcii na správu o znížení zásob suroviny v USA a náznaky, že aliancia OPEC+ by mohla pristúpiť k ďalšiemu obmedzeniu ťažby. K obavám zo zníženia produkcie prispel minister energetiky Saudskej Arábie, keď investorom vsádzajúcim na skorý pokles cien ropy odkázal, aby boli vo svojich očakávaniach opatrní.



Časť trhu jeho vyjadrenia pochopila ako signál, že Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom by mohli rozhodnúť o ďalšom obmedzení produkcie už na zasadnutí, ktoré zvolali do Viedne na začiatok júna. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 6.33 h SELČ 77,69 USD (72,08 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 85 centov (1,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 73,83 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje zvýšenie o 92 centov (1,26 %).



(1 EUR = 1,0779 USD)