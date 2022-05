Ceny ropy v stredu ráno vzrástli o viac než 2 %

Singapur 11. mája (TASR) - Ceny ropy sa uprostred týždňa výrazne zvýšili po páde o 9 % počas uplynulých dvoch obchodných dní. Hlavným dôvodom sú obavy, týkajúce sa ponuky, ktoré podporujú snahy Európskej únie (EÚ) zaviesť embargo na ruskú ropu. Veľkí producenti varovali, že po zotavení dopytu môže byť problém so zaplnením výpadku ruskej ropy.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa v stredu ráno o 8.05 h SELČ predával po 102,07 USD (96,71 eura). To bolo o 2,31 USD alebo 2,32 % viac ako v utorok (10. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI sa v utorok oslabila o 3,33 USD alebo 3,2 % a uzavrela najnižšie za dva týždne na 99,76 USD za barel.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno (o 8.04 h SELČ) stúpla o 2,42 USD alebo 2,36 % na 104,88 USD za barel.



Pandemická situácia v Číne sa zlepšuje, keď Peking a Šanghaj hlásia pokles počtu nových nakazených. To znamená, že by sa mohli uvoľniť protiepidemické reštrikcie, čo by podporilo ekonomiku aj dopyt po čiernom zlate.



(1 EUR = 1,0554 USD)