Ceny ropy v stredu ráno vzrástli o viac ako 1 %

Singapur 2. novembra (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa vzrástli o viac ako 1 %. Prekvapivý pokles ropných rezerv v USA totiž podporil optimizmus, že dopyt zostáva odolný aj napriek prudkému zvýšeniu úrokových sadzieb, ktoré brzdí globálny rast.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 7.27 h SEČ predával po 89,45 USD (89,93 eura). To bolo o 1,08 USD alebo 1,22 % viac v porovnaní s utorkovým (1. 11.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zdražel o 95 centov alebo o 1 % a o 7.27 h SEČ sa predával po 95,60 USD za barel.



V utorok si oba referenčné druhy ropy pripísali okolo 2 %, keď ich podporilo oslabenie dolára, rovnako ako aj nepotvrdené správy, že čínska vláda uvažuje od marca 2023 o uvoľnení protipandemických pravidiel, čo by podporilo dopyt v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Ďalším pozitívnym signálom pre dopyt bola utorková správa American Petroleum Institute (API), ktorá ukázala, že ropné rezervy v USA v uplynulom týždni (do 28. októbra) padli približne o 6,5 milióna barelov, pričom analytici počítali s nárastom o 400.000 barelov. Zásoby benzínu klesli o 2,6 milióna barelov (prognózy: -1,4 milióna barelov).



(1 EUR = 0,9947 USD)