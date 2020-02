Ceny ropy v stredu ráno vzrástli

Singapur 12. februára (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu ráno v zotavovaní z utorka. Americká WTI sa obchodovala nad hranicou 50,50 USD (46,33 eura) za barel.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa v stredu ráno o 7.57 h SEČ predával po 50,62 USD. To bolo o 68 centov alebo 1,36 % viac ako v utorok (11. 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v utorok pripísala 37 centov alebo približne 0,8 % a uzavrela na 49,94 USD za barel.



Aprílový kontrakt na ropu Brent v stredu ráno zdražel o 1,02 USD alebo 1,89 % na 55,03 USD za barel. V utorok si polepšil o 78 centov alebo 1,4 % a uzavrel na 54,01 USD za barel.



Od začiatku týždňa sa ceny čierneho zlata stabilizovali po nedávanom výraznom páde. V centre záujmu trhu je otázka, či skupina producentov OPEC+ zareaguje na pokles cien spôsobený nákazou nového koronavírusu a opäť obmedzí ťažbu.



Ruský minister energetiky Alexander Novak uviedol, že Moskva preštuduje návrh spoločného technického výboru, ktorý je poradným orgánom skupiny OPEC+. Dodal, že v stredu sa stretne so zástupcami ruského ropného priemyslu.



Technický výbor skupiny OPEC+ odporúčal do konca 2. kvartála zníženie produkcie o 600.000 barelov ropy denne. Tento krok by mal podporiť ceny po nedávnom prudkom znížení. Obmedzenie ťažby už podporila Saudská Arábia, ktorá je lídrom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Rusko sa však doteraz stavalo k ďalšiemu zníženiu produkcie zdržanlivo.



(1 EUR = 1,0901 USD)