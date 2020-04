Ceny ropy v stredu ráno vzrástli

Singapur 15. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno po prudkom poklese v predchádzajúcom dni ožili a vzrástli. Príčinou ich poklesu boli pochybnosti o tom, či dohoda o znížení produkcie postačuje na posilnenie cien, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Významní producenti ropy sa cez víkend dohodli, že znížia svoju ťažbu. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC plus zredukujú produkciu o 9,7 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov) denne v máji a júni. A pridajú sa k nim aj ďalšie krajiny, ako sú USA, Kanada alebo Nórsko, ale na báze dobrovoľnosti. Spolu by mali znížiť ťažbu o takmer 20 miliónov barelov, čo predstavuje 20 % celosvetových dodávok.



To spočiatku viedlo k nárastu cien ropy, ale len nakrátko. Hoci je táto redukcia ťažby jedným z najväčších koordinovaných škrtov v histórii, stále zaostáva za poklesom dopytu. To bráni výraznejšiemu zdraženiu ropy.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.37 h SELČ predával po 20,50 USD (18,70 eura). To bolo o 39 centov alebo 1,94 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 21 centov alebo 0,71 % na 29,81 USD za barel.



(1 EUR = 1,0963 USD)