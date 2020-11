Ceny ropy v stredu ráno vzrástli

Singapur 25. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno nadviazali na zisky uplynulých obchodných dní, pokračovali v raste a dočasne sa dostali na najvyššie úrovne od marca.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v stredu o 8.01 h SEČ predával po 45,29 USD (38,17 eura). To bolo o 38 centov alebo 0,85 % viac ako v utorok (24. 11.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v utorok pripísala 1,85 USD alebo 4,3 % a uzavrela na 44,91 USD za barel. Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zdražel o 50 centov alebo 1,04 % na 48,36 USD za barel.



Ceny čierneho zlata opäť podporila všeobecne dobrá nálada na finančných trhoch. Kľúčový americký burzový index Dow Jones Industrial Average v utorok prvýkrát v histórii prelomil hranicu 30.000 bodov.



Experti tiež poukazujú na blížiacu sa zmenu v USA, ktorá prichádza so zvoleným prezidentom Joeom Bidenom a bude znamenať odklon od politiky Donalda Trumpa. Predovšetkým zníženie napätia v medzinárodných obchodných vzťahoch by mohlo podporiť ekonomiku.



(1 EUR = 1,1865 USD)