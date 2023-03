Singapur 1. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli, keďže lepšie než očakávané údaje z čínske ekonomiky vyvolali nádeje na oživenie dopytu v tejto ázijskej krajine. To pomohlo zmierniť obavy trhu z ďalšieho veľkého nárastu zásob ropy v USA.



Najnovšie údaje z Číny naznačujú, že zotavovanie jej hospodárstva, ktoré je najväčším svetovým dovozcom ropy, naberá na obrátkach po tom, čo začiatkom tohto roka Peking uvoľnil väčšinu blokád spojených s ochorením COVID-19.



Ale na druhej strane, predbežné údaje z USA ukázali, že zásoby ropy v krajine vzrástli v týždni do 24. februára o oveľa viac, než sa očakávalo, o 6,2 milióna barelov. To spolu so známkami spomaľovania dopytu po benzíne naznačuje, že spotreba ropy zostáva pod tlakom, keďže USA čelia vysokej inflácii a rastúcim úrokovým sadzbám.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 7.37 h SEČ predával po 77,56 USD (73,04 eura). To bolo o 51 centov alebo 0,66 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,44 USD alebo 1,75 % na 83,89 USD za barel.



(1 EUR = 1,0619 USD)