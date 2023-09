Singapur 27. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli. Podporili ich vyhliadky na napätejšie dodávky aj predbežné údaje z USA, ktoré ukázali pokles zásob palív a ropných destilátov. To naznačuje, že spotreba paliva v najväčšej svetovej ekonomike zostala konzistentná, a to aj napriek koncu letnej motoristickej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v stredu o 7.30 h SELČ predával po 91,31 USD (86,10 eura). To bolo o 92 centov alebo 1,02 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila tiež o 92 centov alebo 0,98 % na 94,88 USD za barel.



(1 EUR = 1,0605 USD)