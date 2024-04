Ceny ropy v stredu ráno vzrástli

Singapur 24. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu mierne vzrástli, keď správa o poklese zásob komodity v USA signalizovala oživenie dopytu v najväčšej svetovej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Zásoby ropy podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) v týždni končiacom sa 19. apríla klesli o 3,237 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters pritom očakávali nárast o 800.000 barelov.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.27 h SELČ predával po 85,33 USD (79,94 eura). To bolo o 17 centov alebo 0,20 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 14 centov alebo 0,16 % na 88,56 USD za barel.



Rast aktivity v súkromnom sektore USA sa v apríli spomalil a dosiahol najmenšie tempo za štyri mesiace. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global by podľa časti analytikov mohli pomôcť presvedčiť tvorcov menovej politiky, aby znížili úrokové sadzby. Federálny rezervný systém (Fed) by týmto krokom mohol podporiť hospodársky rast a následne aj dopyt po rope zo strany jej najväčšieho svetového spotrebiteľa.



(1 EUR = 1,0674 USD)