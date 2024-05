Singapur 15. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli, keďže údaje z USA ukázali pokles zásob komodity v krajine. To vyvolalo určité nádeje, že dopyt po palivách v najväčšej svetovej ekonomike sa s príchodom letnej motoristickej sezóny zvyšuje. Trhy sú však opatrné a vyčkávajú na kľúčové údaje o inflácii v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vysoká miera inflácie v Spojených štátoch pravdepodobne prinúti centrálnu banku Fed ponechať úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhší čas. To je scenár, ktorý nie je dobrý pre ropu, lebo vysoké úroky brzdia ekonomickú aktivitu aj dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 7.31 h SELČ predával po 78,66 USD (72,86 eura). To bolo o 64 centov alebo 0,82 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 60 centov alebo 0,73 %, na 82,98 USD za barel.



(1 EUR = 1,0796 USD)