Ceny ropy v stredu ráno vzrástli

Singapur 26. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli v reakcii na kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá zintenzívnila obmedzenie vývozu komodity z Venezuely a Iránu. Podporu cenám poskytol aj väčší než očakávaný pokles zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.16 h SEČ predával po 69,24 USD (63,96 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,35 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 24 centov alebo 0,33 % na 73,26 USD za barel.



Trump oznámil, že plánuje zaviesť tzv. sekundárne clo vo výške 25 % pre krajiny, ktoré nakupujú venezuelskú ropu, čo by skomplikovalo podnikanie rafinérií v Číne, Indii aj v západnej Európe. Ropa je hlavným vývozným artiklom Venezuely. Čína, ktorá už je terčom amerických dovozných ciel, je jej najväčším odberateľom. Washington už minulý týždeň zaviedol nové sankcie, ktoré sa okrem iného zamerali na čínsku rafinériu a plavidlá zabezpečujúce dodávky iránskej ropy do Číny.



Trh podporili aj údaje Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorých zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli o 4,6 milióna barelov, čo poukázalo na silný dopyt po palivách v najväčšej svetovej ekonomike.



(1 EUR = 1,0825 USD)