Singapur 7. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä očakávané priame rokovania o clách a obchode medzi Čínou a Spojenými štátmi. Ceny podporili aj údaje o poklese zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.25 h SELČ 62,75 USD (55,41 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 60 centov (0,97 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 59,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 65 centov (1,10 %).



Oba referenčné kontrakty začiatkom tohto týždňa prudko oslabili v reakcii na rozhodnutie zoskupenia OPEC+ o ďalšom urýchlení zvyšovania ťažby napriek klesajúcim cenám ropy a očakávaniam slabšieho dopytu. V stredu ceny podporili údaje Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorých zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 2. mája klesli o 4,5 milióna barelov.



Čína a Spojené štáty v utorok (6. 5.) potvrdili, že vysokí predstavitelia oboch krajín sa počas tohto týždňa stretnú vo Švajčiarsku, aby naštartovali stagnujúce obchodné rokovania po zavedení rozsiahlych ciel americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pôjde o prvé oficiálne rozhovory medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami s cieľom vyriešiť obchodnú vojnu, ktorú Trump rozpútal krátko po jeho januárovom návrate do Bieleho domu.



(1 EUR = 1,1325 USD)