< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno vzrástli
Trh reagoval na správu o údajných plánoch zoskupenia OPEC+ na výraznejšie zvýšenie produkcie, než s akým sa pôvodne počítalo.
Autor TASR
Singapur 1. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno po stratách z predchádzajúcich dvoch dní mierne posilnili. Trh reagoval na správu o údajných plánoch zoskupenia OPEC+ na výraznejšie zvýšenie produkcie, než s akým sa pôvodne počítalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.33 h SELČ 66,22 USD (56,40 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 19 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 62,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 16 centov (0,26 %).
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, združení vo formáte OPEC+, by sa mohli dohodnúť na zvýšení produkcie od novembra až o 400.000 barelov denne. Pre agentúru Reuters to uviedli zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých by členské štáty OPEC+ mohli o zvýšení ťažby rozhodnúť na zasadnutí 5. októbra. Na svojom zatiaľ poslednom zasadnutí 7. septembra sa osem kľúčových členov OPEC+ dohodlo na zvýšení produkcie od októbra o 137.000 barelov denne.
(1 EUR = 1,1741 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.33 h SELČ 66,22 USD (56,40 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 19 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 62,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 16 centov (0,26 %).
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, združení vo formáte OPEC+, by sa mohli dohodnúť na zvýšení produkcie od novembra až o 400.000 barelov denne. Pre agentúru Reuters to uviedli zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých by členské štáty OPEC+ mohli o zvýšení ťažby rozhodnúť na zasadnutí 5. októbra. Na svojom zatiaľ poslednom zasadnutí 7. septembra sa osem kľúčových členov OPEC+ dohodlo na zvýšení produkcie od októbra o 137.000 barelov denne.
(1 EUR = 1,1741 USD)