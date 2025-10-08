< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno vzrástli
Vývoj na trhu ovplyvnilo zmiernenie obáv z nadmernej ponuky po tom, ako ropné zoskupenie OPEC+ oznámilo, že v novembri zvýši ťažbu v oveľa menšom rozsahu, než s akým počítali mnohé odhady.
Autor TASR
Singapur 8. októbra (TASR) – Ceny ropy v stredu ráno vzrástli. Vývoj na trhu ovplyvnilo zmiernenie obáv z nadmernej ponuky po tom, ako ropné zoskupenie OPEC+ oznámilo, že v novembri zvýši ťažbu v oveľa menšom rozsahu, než s akým počítali mnohé odhady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.34 h SELČ 65,97 USD (56,55 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 52 centov (0,79 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 62,28 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 55 centov (0,89 %).
Zoskupenie OPEC+, ktoré zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, počas víkendu rozhodlo, že v novembri zvýši produkciu o 137.000 barelov denne. To je rovnaký objem, aký skupina oznámila pred mesiacom s platnosťou na október. Počas minulého týždňa sa pritom objavovali aj prognózy, podľa ktorých v OPEC+ uvažovali o zvýšení ťažby až o 500.000 barelov denne.
(1 EUR = 1,1666 USD)
