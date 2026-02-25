< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v stredu ráno vzrástli
Hrozba vojenského konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý by mohol narušiť dodávky, naďalej znepokojuje investorov.
Autor TASR
Singapur 25. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno zotrvali blízko sedemmesačných maxím, keďže hrozba vojenského konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý by mohol narušiť dodávky, naďalej znepokojuje investorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.13 h SEČ 71,10 USD (60,37 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 33 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 65,95 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 32 centov (0,50 %).
Spojené štáty posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe v snahe prinútiť Irán, aby ukončil svoj jadrový program. Teherán trvá na tom, že program je výlučne mierový, no USA a ďalšie západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní. Dlhodobý konflikt by mohol narušiť dodávky z Iránu, tretieho najväčšieho producenta ropy v Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), a ďalších štátov v regióne Blízkeho východu.
(1 EUR = 1,1777 USD)
