Ceny ropy v stredu večer citeľne klesli

New York 23. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu večer výrazne klesli, o vyše 4 %. Prispeli k tomu obavy o dopyt v Číne, kde sa opäť šíri ochorenie COVID-19. A tiež špekulácie, že cenový strop na ruskú ropu bude vyšší, ako trhy očakávali, a to medzi 65 a 70 USD za barel. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Takýto strop navrhovaný Európskou úniou by bol výrazne vyšší ako výrobné náklady Ruska. A vyšší, ako niektoré krajiny platia za ruskú ropu, keďže Moskva im ju predáva so zľavou 20 USD za barel. Vysoký cenový strop tak bude mať podľa analytikov minimálny vplyv na obchodovanie, vďaka čomu budú ruské dodávky ďalej prúdiť na globálny trh.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v stredu o 18.43 h SEČ predával po 77,29 USD (74,86 eura). To bolo 3,66 USD alebo 4,52 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 4,74 USD alebo 4,23 % na 84,62 USD za barel.



(1 EUR = 1,0325 USD)