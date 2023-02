Ceny ropy klesli

New York 15. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli. Trhy tak zareagovali na údaje z USA, ktoré ukázali, že zásoby komodity sa minulý týždeň zvýšili oveľa viac, ako očakávali. A zároveň spomalenie rastu spotrebiteľských cien bolo miernejšie, než predpokladali ekonómovia. To vyvoláva obavy o dopyt v krátkodobom horizonte. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa oficiálnych údajov Federálneho úradu pre energetiku (Energy Information Agency, EIA) zásoby ropy v USA v týždni do 10. februára vzrástli o 16,28 milióna barelov na 842,97 milióna barelov. To je ich najvyššia úroveň od začiatku októbra. Trhy pritom očakávali, že stúpnu oveľa menej, o 1,17 milióna barelov. Aj zásoby benzínu vzrástli viac, ako sa čakalo, a to o 2,32 milióna barelov namiesto 1,54 milióna barelov.



Spotrebiteľské ceny v USA sa pritom v januári zvýšili medziročne o 6,4 % po náraste o 6,5 % v decembri, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že sa ich rast spomalí na 6,2 %.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 19.15 h SEČ predával po 78,33 USD (73,20 eura). To bolo o 73 centov alebo 0,92 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 56 centov alebo 0,65 % na 85,02 USD za barel.



(1 EUR = 1,07 USD)