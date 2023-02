New York 22. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu večer klesli, už tretí deň po sebe, pred zverejnením zápisnice zo zasadnutia americkej centrálnej banky Fed. Dôvodom sú obavy, že bude pokračovať v prísnej menovej politike a zvyšovaní úrokových sadzieb dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. To by malo negatívny vplyv na ekonomickú aktivitu, a tým aj na dopyt po palive v najväčšej svetovej ekonomike.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 18.24 h SEČ predával po 74,54 USD (70 eur). To bolo o 1,82 USD alebo 2,38 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,77 USD alebo 2,13 % na 81,28 USD za barel.