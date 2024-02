New York 14. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu večer klesli vyše o 1 %. Dôvodom bol nárast zásob komodity v USA minulý týždeň. No zároveň prognóza Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá stále očakáva silný rast dopytu, pomohla obmedziť straty na trhoch s ropou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 19.14 h SEČ predával po 77,04 USD (71,91 eura). To bolo o 83 centov alebo 1,07 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 92 centov alebo 1,11 % na 81,85 USD za barel.



Zásoby ropy v USA minulý týždeň vyskočili o 12 miliónov barelov na 439,5 milióna barelov, uviedol v stredu americký Americký Úrad pre energetické informácie (EIA). To vysoko prekonalo odhady analytikov, ktorí predpovedali nárast zásob o 2,6 milióna barelov.



Zároveň však OPEC v utorok (13. 2.) vo svojej mesačnej správe uviedol, že globálny dopyt po rope sa v roku 2024 zvýši o 2,25 milióna barelov denne a v roku 2025 o 1,85 milióna barelov denne. Obe prognózy sa oproti minulému mesiacu nezmenili.



Aj geopolitické faktory ovplyvnili v stredu trhy s ropou vrátane konfliktov na Blízkom východe a rusko-ukrajinskej vojny. A tiež názory, že znižovanie úrokových sadzieb v USA sa začne neskôr, ako sa pôvodne očakávalo.



(1 EUR = 1,0713 USD)