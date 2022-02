Ceny ropy mierne vzrástli, obchodníci sledujú vývoj na Ukrajine

New York 23. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu večer mierne vzrástli po poklese počas ranného obchodovania. Obchodníci pozorne sledujú vývoj situácie na východnej Ukrajine po tom, ako sa doterajšie sankcie západných mocností uvalené na Rusko nezamerali na ropu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 18.33 h SEČ predával po 92,12 USD (81,21 eura). To bolo o 21 centov alebo 0,23 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 11 centov alebo 0,11 % na 96,95 USD za barel.



Západ reagoval na rozhodnutie Ruska vyslať vojakov do dvoch separatistických regiónov na východnej Ukrajine uvalením sankcií na ruské banky a bohatých jednotlivcov spojených s Kremľom, zatiaľ čo Nemecko zastavilo schválenie plynovodu Nord Streamu 2.



„Doteraz oznámené sankcie by nemali mať veľký vplyv na ruský export ropy,“ uviedli analytici ING v poznámke. Upozornili však, že ceny ropy budú pravdepodobne pokračovať raste, keďže stále existuje veľa neistoty.



(1 EUR = 1,1344 USD)