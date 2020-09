New York 23. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu večer vzrástli. Komoditu podporili pozitívne údaje z európskeho výrobného sektora. A tiež vyhlásenie člena americkej centrálnej banky (Fed) Charlesa Evansa, že jej úrokové sadzby zostanú blízko nuly, kým ekonomika nedosiahne plnú zamestnanosť a miera inflácie cieľovú úroveň 2 %.



Americký úrad pre energetiku (EIA) zároveň v stredu oznámil, že zásoby ropy v USA sa v týždni do 18. septembra znížili o 1,6 milióna barelov na 494,4 milióna barelov. Analytici však očakávali, že klesnú viac, o 2,3 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v novembri sa v stredu o 18.48 h SELČ predával po 40,22 USD (34,40 eura). To bolo o 42 centov alebo 1,06 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 40 centov alebo 0,96 % na 42,12 USD za barel.



(1 EUR = 1,1692 USD)