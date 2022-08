Ceny ropy v stredu vzrástli o viac než 1 %

New York 17. augusta (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa vzrástli o viac než 1 %, keď sa najprv dostali na šesťmesačné maximu. Podporil ich nečakane prudký pokles ropných rezerv v USA. To prevážilo nad zvýšením produkcie a exportu z Ruska.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v stredu večer o 19.19 h SELČ predával so ziskom 1,36 USD alebo 1,57 % po 87,89 USD (86,47 eura). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 1,08 USD alebo 1,17 % na 93,42 USD za barel.



Zásoby ropy v USA v týždni skončenom 12. augusta klesli o 7,1 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali s ich znížením len o 275.000 barelov. Hlavným dôvodom bolo výrazné zvýšenie exportu, ktorý dosiahol rekordných 5 miliónov barelov denne.



(1 EUR = 1,0164 USD)