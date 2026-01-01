< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v uplynulom roku klesli o takmer 20 %
Autor TASR
New York 1. januára (TASR) - Ceny ropy v uplynulom roku klesli o takmer 20 %. Vývoj na trhu ovplyvnili sankcie zamerané na energetický sektor v Rusku, Iráne a Venezuele, zvýšené clá zo strany USA alebo rast ťažby v rámci zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V posledný deň vlaňajšieho roka cena ropy Brent s dodávkou v marci uzavrela na úrovni 60,85 USD (51,79 eura) za barel (159 litrov), čo predstavuje pokles o 48 centov alebo 0,8 %. Ľahká americká ropa WTI s februárovým kontraktom zlacnela o 53 centov alebo o 0,9 % na 57,42 USD za barel. Cena ropy Brent v roku 2025 klesla o približne 19 % a WTI o takmer 20 %.
Rok 2025 odštartovali ceny ropy rastom, keď reagovali na rozhodnutie odchádzajúceho amerického prezidenta Joa Bidena sprísniť sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine. Konflikt na Ukrajine sa medzitým zintenzívnil a s ním aj ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, čo tiež posilnilo ceny komodity. K tomu sa pridal 12-dňový konflikt Izraela a Iránu, ktorý zvýšil napätie v Hormuzskom prielive. V závere roka napätie na ropných trhoch zvýšil americký prezident Donald Trump, ktorý nariadil blokádu exportu venezuelskej ropy, ako aj Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré sa angažujú v konflikte v Jemene.
Ceny ropy však výrazne smerom nadol posunulo rozhodnutie štátov ropného zoskupenia OPEC+, ktoré vlani zrýchlili rast produkcie. Na 1. kvartál tohto roka sa však rozhodli rast produkcie pozastaviť. Ďalšie zasadnutie OPEC+ je naplánované na 4. januára.
(1 EUR = 1,175 USD)
