Ceny ropy v uplynulom týždni klesli najstrmšie od začiatku apríla
Autor TASR
New York 31. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (29. 5.) klesli o viac ako 2 %. Za celý týždeň zaznamenali najstrmší prepad od začiatku apríla. Vývoj na trhu ovplyvnili očakávania, že USA a Irán by čoskoro mohli uzatvoriť dohodu o predĺžení prímeria, čo by viedlo k zníženiu geopolitického napätia a uvoľneniu zablokovaného Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zlacnel o 1,66 USD alebo 0,94 % a uzavrel na 92,05 USD (79,05 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s júlovým kontraktom klesla o 1,54 USD alebo 1,7 % na 87,36 USD za barel. Za celý týždeň si cena ropy Brent odpísala 11 % a ropa WTI zlacnela o 9 %.
Trojmesačnú vojnu medzi USA a Iránom sprevádzajú opakované špekulácie o blížiacom sa konci konfliktu, ktorý by otvoril kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových dodávok ropy a plynu. Hoci obe strany naznačovali, že dohoda je na dosah, ich interpretácie dohody sa stále do určitej miery líšili. Iránska tlačová agentúra Fars uviedla, že dohoda, ktorú ešte Teherán neschválil, vyžaduje, aby Irán otvoril prieliv bez obmedzení. Islamská republika na druhej strane trvá na požiadavke regulovať premávku cez prieliv podľa svojich pravidiel vrátane práva na vyberanie poplatkov za využitie tejto trasy.
(1 EUR = 1,1644 USD)
