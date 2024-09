Ceny ropy v uplynulom týždni klesli

New York 29. septembra (TASR) - Ceny ropy majú za sebou stratový týždeň, keď správy o náraste dodávok zo Saudskej Arábie prevážili nad snahou Číny o stimuláciu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Americká ľahká ropa WTI s novembrovým kontraktom si v piatok (27. 9.) pripísala 51 centov alebo 0,75 % a uzavrela na 68,18 USD (61,10 eura) za barel (159 litrov). Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástol o 38 centov alebo 0,53 % na 71,98 USD za barel.



Cena WTI sa za celý uplynulý týždeň znížila približne o 5 % a Brentu o 3 %. Ceny čierneho zlata klesli napriek eskalácii konfliktu na Blízkom východe, keď Izrael podnikol letecký útok na vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha v Bejrúte.



Navyše, čínska centrálna banka (PBOC) v piatok znížila úrokové sadzby a dodala likviditu do bankového systému, aby podporila rast ekonomiky. Očakáva sa, že Peking ešte pred sviatkami, ktoré sa začínajú 1. októbra, oznámi ďalšie fiškálne stimuly.



"Napriek agresívnym čínskym stimulom obavy z nadmernej ponuky v dôsledku plánu OPEC na obnovenie produkcie tlačili ceny smerom dole," uviedli analytici spoločnosti Aegis Hedging.



Aliancia producentov OPEC+ sa nevzdáva plánu, podľa ktorého od decembra každý mesiac zvýši produkcie o 180.000 barelov denne, uviedli dva zdroje z aliancie.



Britský denník Financial Times v stredu (25. 9.) priniesol správu, že plánované zvýšenie ťažby je dôsledkom rozhodnutia Saudskej Arábie, ktorá sa vzdala cieľovania ceny na 100 USD za barel, aby získala podiel na trhu.



(1 EUR = 1,1158 USD)