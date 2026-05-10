Ceny ropy v uplynulom týždni padli o viac ako 6 %
Americké a iránske sily sa stretli v Perzskom zálive a Spojené arabské emiráty čelili novým útokom v čase, keď Washington čakal na odpoveď Teheránu na svoj návrh ukončenia konfliktu.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (8. 5.) zvýšili, pričom Brent vyskočila až o 3 %, no neskôr prišli o časť ziskov. Dôvodom rastu bolo obnovenie bojov medzi USA a Iránom, ktoré ohrozujú krehké prímerie a marí nádeje na pokrok v otázke opätovného otvorenia Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástol o 1,23 USD alebo 1,23 % a uzavrel 101,29 USD (86,12 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s júnovým kontraktom stúpla o 61 centov alebo 0,64 % na 95,42 USD za barel. Oba referenčné druhy ropy však za celý týždeň stratili viac než 6 %.
„V podstate len prešľapujeme na mieste,“ uviedol partner spoločnosti Again Capital John Kilduff. „Sme na prahu prielomu v rokovaniach alebo na prahu obnovenia bojov. Toto sme už zažili veľakrát.“
Prezident USA Donald Trump neskôr vo štvrtok (7. 5.) novinárom povedal, že prímerie je stále v platnosti a snažil sa výmenu útokov zľahčovať. V piatok však Trump opäť zopakoval ultimátum, v ktorom žiada, aby sa Irán vzdal svojich jadrových ambícií.
(1 EUR = 1,1761 USD)
