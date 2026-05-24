< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v uplynulom týždni výrazne klesli
Za celý týždeň ropa Brent zlacnela o 5,48 % a WTI o 8,37 %.
Autor TASR
New York 24. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (22. 5.) mierne vzrástli, za celý týždeň však zaznamenali výrazný pokles. Ich vývoj počas týždňa ovplyvňovali najmä vyhlásenia amerického prezidenta o pokroku v mierových rokovaniach s Iránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástol o 96 centov alebo 0,94 % a uzavrel na 103,54 USD (89,30 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s júlovým kontraktom stúpla o 25 centov alebo 0,26 % na 96,6 USD za barel.
Za celý týždeň ropa Brent zlacnela o 5,48 % a WTI o 8,37 %. Prispeli k tomu opakované vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vojna s Iránom sa čoskoro skončí. Analytici však očakávajú, že ceny ropy sa tento rok udržia na vysokej úrovni, keďže oprava poškodenej ropnej infraštruktúry v krajinách Blízkeho východu si bude vyžadovať čas. BMI, divízia analytickej spoločnosti Fitch Solutions, zvýšila odhad tohtoročnej priemernej ceny Brentu na 90 USD za barel. Pôvodne počítala s úrovňou 81,50 USD/barel.
(1 EUR = 1,1595 USD)
Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok vzrástol o 96 centov alebo 0,94 % a uzavrel na 103,54 USD (89,30 eura) za barel (159 litrov). Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) s júlovým kontraktom stúpla o 25 centov alebo 0,26 % na 96,6 USD za barel.
Za celý týždeň ropa Brent zlacnela o 5,48 % a WTI o 8,37 %. Prispeli k tomu opakované vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vojna s Iránom sa čoskoro skončí. Analytici však očakávajú, že ceny ropy sa tento rok udržia na vysokej úrovni, keďže oprava poškodenej ropnej infraštruktúry v krajinách Blízkeho východu si bude vyžadovať čas. BMI, divízia analytickej spoločnosti Fitch Solutions, zvýšila odhad tohtoročnej priemernej ceny Brentu na 90 USD za barel. Pôvodne počítala s úrovňou 81,50 USD/barel.
(1 EUR = 1,1595 USD)