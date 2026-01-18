< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v uplynulom týždni vzrástli
Oba referenčné druhy ropy majú za sebou pozitívny týždeň, pričom WTI si polepšila o 1,4 % a Brent o 2 %.
Autor TASR
New York 18. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok (16. 1.) vzrástli. Trh sa totiž sústredil na riziká ohrozujúce dodávky, hoci pravdepodobnosť amerického vojenského úderu na Irán klesla. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Februárový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 25 centov alebo 0,42 % a uzavrel na 59,44 USD (51,17 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropa Brent s marcovým kontraktom stúpla o 37 centov alebo 0,58 % na 64,13 USD za barel.
Oba referenčné druhy ropy majú za sebou pozitívny týždeň, pričom WTI si polepšila o 1,4 % a Brent o 2 %. Investori totiž zvažovali riziko výpadkov dodávok v prípade eskalácie napätia na Blízkom východe.
„Geopolitické napätie v regióne síce poľavilo, no nezmizlo a trh zostáva citlivý na potenciálne narušenie dodávok,“ uviedol analytik UBS Giovanni Staunovo.
Oba referenčné druhy ropy sa tento týždeň dostali na viacmesačné maximá po tom, čo v Iráne vypukli protesty a americký prezident Donald Trump signalizoval, že USA by mohli vojensky zasiahnuť. Vo štvrtok (15. 1.) však stratili viac než 4 %, keď Trump povedal, že zásahy Teheránu proti demonštrantom sa zmierňujú, čo znížilo obavy z narušenia dodávok.
(1 EUR = 1,1617 USD)
Februárový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 25 centov alebo 0,42 % a uzavrel na 59,44 USD (51,17 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropa Brent s marcovým kontraktom stúpla o 37 centov alebo 0,58 % na 64,13 USD za barel.
Oba referenčné druhy ropy majú za sebou pozitívny týždeň, pričom WTI si polepšila o 1,4 % a Brent o 2 %. Investori totiž zvažovali riziko výpadkov dodávok v prípade eskalácie napätia na Blízkom východe.
„Geopolitické napätie v regióne síce poľavilo, no nezmizlo a trh zostáva citlivý na potenciálne narušenie dodávok,“ uviedol analytik UBS Giovanni Staunovo.
Oba referenčné druhy ropy sa tento týždeň dostali na viacmesačné maximá po tom, čo v Iráne vypukli protesty a americký prezident Donald Trump signalizoval, že USA by mohli vojensky zasiahnuť. Vo štvrtok (15. 1.) však stratili viac než 4 %, keď Trump povedal, že zásahy Teheránu proti demonštrantom sa zmierňujú, čo znížilo obavy z narušenia dodávok.
(1 EUR = 1,1617 USD)