Ceny ropy v utorok klesli o viac ako 1 %

New York 16. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok podvečer klesli o viac ako 1 %, keď obchodníci vyhodnotili neuspokojivé údaje o hospodárskom raste Číny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Medziročný rast čínskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalil na 4,7 % z 5,3 % v predchádzajúcom kvartáli. Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 5,1 %.



Ceny ropy zamierili v utorok nadol aj napriek optimizmu vo veci vyhliadok na zníženie úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému v septembri. V pondelok (15. 7.) totiž predseda Fedu Jerome Powell naznačil, že centrálna banka by mohla byť bližšie k redukcii sadzieb, pričom poukázal na nedávne spomalenie inflácie. Uviedol pritom, že Fed nebude čakať na pokles inflácie na cieľovú úroveň 2 %.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v utorok o 18.12 h SELČ predával po 80,87 USD (74,18 eura). To bolo o 1,04 USD alebo 1,27 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 94 centov alebo 1,11 % na 83,91 USD za barel.



(1 EUR = 1,0902 USD)