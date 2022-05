New York 3. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli o viac než 2 %. Obavy z negatívneho vplyvu protipandemických reštrikcií v Číne na dopyt totiž prevážili nad rizikom embarga Európskej únie (EÚ) na dovoz ruskej ropy.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa v utorok o 19.23 h SELČ predával so stratou 2,21 USD alebo 2,10 % po 102,96 USD (97,54 eura). Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa oslabil o 2,32 USD alebo o 2,16 % a o 19.29 h SELČ sa predával po 105,26 USD za barel.



Čína hlási desiatky nových prípadov ochorenia COVID-19 denne a realizuje masové testovania, aby sa vyhla lockdownom veľkých miest, ako sa to v apríli stalo v Šanghaji. Podľa expertov na trhu panujú veľké obavy týkajúce sa dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete.



EÚ pripravuje šiesty balík sankcií proti Rusku. Očakáva sa, že šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predstaví navrhované sankcie v stredu (4. 5.). Ich súčasťou zrejme bude aj zastavenie dovozu ruskej ropy do konca roka.



(1 EUR = 1,0556 USD)