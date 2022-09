New York 20. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli v reakcii na posilnenie amerického dolára, ktoré zdražuje nákup komodity v iných menách. Okrem toho sa investori tento týždeň pripravujú na ďalšie veľké zvýšenie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed v stredu (21. 9.) zvýši úrokové sadzby o 75 bázických bodov a vyšle signál o ďalšom zvyšovaní, keďže sa snaží skrotiť infláciu, ktorá dosiahla 40-ročné maximum.



Separátne údaje tento týždeň ukázali tiež, že cestná doprava v USA klesla v júli o 3,3 %, keďže ju ovplyvnili vysoké ceny palív. Tie sa síce nedávno znížili, ale stúpajúce úrokové sadzby by mohli ďalej tlačiť tzv. diskrečné výdavky smerom nadol.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 18.38 h SELČ predával po 83,95 USD (84,07 eura). To bolo o 1,78 USD alebo 2,08 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,96 USD alebo 2,02 % na 90,14 USD za barel.



(1 EUR = 0,9986 USD)