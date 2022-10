Ceny ropy v utorok klesli

New York 18. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok večer výrazne strácali. Dôvodom je zvýšenie dodávok v USA a nižší dopyt v Číne.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dodávky sa v utorok o 19.48 h SELČ predával po 83,61 USD (85,01 eura). To bolo o 1,85 USD alebo o 2,16 % menej ako v pondelok (17. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v utorok večer zlacnel o 1,06 USD alebo o 1,16 % a o 19.48 h SELČ sa predával po 90,56 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy zmazali časť strát, keď predtým padli o viac než 3 %.



Čína na neurčitý čas odložila zverejňovanie ekonomických indikátorov. "Nie je dobrým signálom, keď sa Čína rozhodne nepublikovať ekonomické čísla," uviedol partner firmy Again Capital John Kilduff.



Peking pokračuje v politike nulového covidu, čo zvyšuje neistotu v súvislosti s rastom ekonomiky, uviedla analytička spoločnosti CMC Markets Tina Tengová.



Ďalším faktorom, ktorý mal negatívny vplyv na ceny zlata, boli správy, že vláda Spojených štátov bude pokračovať v uvoľňovaní ropy zo strategických rezerv. Bidenova administratíva sa údajne týmto spôsobom snaží znížiť ceny palív pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu.



Navyše sa očakáva, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni vzrástli druhý týždeň po sebe.



(1 EUR = 0,9835 USD)