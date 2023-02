New York 14. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli po tom, čo americká administratíva oznámila dodatočný predaj ropy zo strategických ropných rezerv, zatiaľ čo rast inflácie v USA sa v januári spomalil menej, než ekonómovia očakávali. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v utorok o 19.04 h SEČ predával po 79,19 USD (75,40 eura). To bolo o 95 centov alebo 1,19 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,05 USD alebo 1,21 % na 85,56 USD za barel.



Najnovšie údaje ukázali, že spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v januári medziročne o 6,4 %. To bolo len o niečo menej ako v decembri, keď sa zvýšili o 6,5 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa ich rast spomalí na 6,2 %.



Inflácia zostáva vysoká aj po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) vlani opakovane a agresívne zdvihol úrokové sadzby. Správa o inflácii tak naznačuje, že Fed by mohol tento rok zvýšiť úroky viac, ako sa predpokladá, a ekonomika USA, ktorá je najväčším spotrebiteľom ropy na svete, sa prepadne do recesie.



Trh s ropou ovplyvnilo aj oznámenie vlády USA v pondelok (13. 2.) neskoro večer, že predá ďalších 26 miliónov barelov ropy zo strategických rezerv v rámci boja proti rastúcim cenám palív.



(1 EUR = 1,0759 USD)