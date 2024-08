Ceny ropy v utorok klesli

New York 13. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok popoludní klesli. Prerušila sa tak päťdňová séria ziskov, keďže obchodníci zvažovali na jednej strane obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a na strane druhej vyhliadky na potenciálny prebytok ropy na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej najnovšej správe naznačila, že globálne poklesy zásob ropy by sa mali v poslednom štvrťroku 2024 zmierniť. Na trhu by tak mohol hroziť prebytok ropy, ak aliancia najväčších producentov OPEC+ pristúpi k zvýšeniu dodávok.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 18.51 h SELČ predával po 78,61 USD (71,91 eura). To bolo o 1,45 USD alebo 1,81 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,38 USD alebo 1,68 % na 80,92 USD za barel.



(1 EUR = 1,0931 USD)