Ceny ropy v utorok klesli

New York 25. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok zamierili nadol po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij súhlasil so zavedením čiastočného prímeria. To podporilo očakávania, že ruská ropa bude môcť čoskoro voľne prúdiť na trhy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v utorok o 18.31 h SEČ predával po 68,75 USD (63,51 eura). To bolo o 36 centov alebo 0,52 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 21 centov alebo 0,29 % na 72,79 USD za barel.



Obchodníci pozorne sledujú signály o potenciálnom prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by mohlo viesť k zmierneniu amerických a európskych sankcií proti Moskve.



Vyhliadky na prímerie zastavili rast cien ropy, ktorý bol zase reakciou na správu, že americký prezident Donald Trump plánuje zaviesť tzv. sekundárne clo vo výške 25 % pre krajiny, ktoré nakupujú venezuelskú ropu, čo by skomplikovalo podnikanie rafinérií v Číne, Indii aj v západnej Európe.



(1 EUR = 1,0825 USD)