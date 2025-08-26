< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok klesli
Autor TASR
Singapur 26. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli po prudkom zvýšení v predchádzajúcom dni o takmer 2 % v súvislosti s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý vyvoláva obavy z možného narušenia dodávok paliva v regióne. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 6.24 h SELČ predával po 64,49 USD (55,13 eura). To bolo o 31 centov alebo 0,48 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 29 centov alebo 0,42 % na 68,51 USD za barel.
Oba kontrakty v pondelok (25. 8.) dosiahli najvyššiu úroveň za viac ako dva týždne, pričom cena WTI sa vyšplhala nad stodňový kĺzavý priemer.
Americký prezident Donald Trump obnovil svoju hrozbu nových sankcií pre Rusko, ak v nasledujúcich dvoch týždňoch nedôjde k pokroku smerom k mierovej dohode.
Obchodníci sledujú tiež hrozbu amerických ciel voči Indii za jej pokračujúci nákup ruskej ropy a čakajú na údaje o vývoji zásob ropy v USA.
(1 EUR = 1,1697 USD)
